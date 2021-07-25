Мадуро допустил возможность участия США в диалоге между властями и оппозицией Венесуэлы

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июля. /ТАСС/. США или другие страны могут выступить посредниками в переговорах между правительством и оппозицией Венесуэлы. Об этом заявил в субботу президент южноамериканской республики Николас Мадуро в интервью телеканалу TeleSUR.

"Я надеюсь, что в начале августа мы сможем сесть за стол переговоров при поддержке правительства Норвегии и возможном участии правительств других стран мира. Это могли бы быть и США", - сказал он.

Мадуро заявил, что власти Венесуэлы "ведут диалог со всеми секторами оппозиции" и уже согласовали предварительную повестку для переговоров в Мексике.

В четверг Мадуро сообщил, что правительство уведомило оппозицию о готовности отправиться в Мексику для проведения переговоров.

В мае лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо предложил начать переговоры между политическими силами страны при участии международного сообщества, чтобы найти выход из кризисной ситуации. Мадуро заявил о готовности к диалогу при соблюдении четырех условий - снятие санкций с Венесуэлы, признание политическими силами органов государственной власти и их правомочности, всеобщий отказ от насилия и включение в диалог всех сил.