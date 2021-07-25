Трамп выступил против участия трансгендерных спортсменов в состязаниях женщин

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает несправедливым участие трансгендеров в женских спортивных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.

В субботу на митинге в городе Финикс (штат Аризона), трансляцию которого вели местные телеканалы, Трамп посетовал на то, что из-за политики действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом в стране "мужчинам разрешают состязаться в женском спорте". "Вы видели тяжелоатлета? Женщины, мне не хочется говорить это, но он побил ваш давний рекорд", - продолжил республиканец. Он не уточнил имя спортсмена, о котором говорил.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее в этом месяце заявил, что тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии имеет право выступать на Олимпиаде в Токио, так как квалифицировалась на соревнования в соответствии со всеми принятыми правилами. Хаббард станет первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх.

"Это так несправедливо, так нелепо", - сказал республиканец. "Я буду честен. Мы все любим выигрывать. Если бы я был тренером, то не стал бы особенно говорить с женщинами в привычном понимании", - признался бывший американский лидер. Он отметил, что взял бы в свою команду "кого-то из этих людей". Он предложил сторонникам поразмышлять о том, как выступал бы на женских состязаниях известный американский баскетболист Леброн Джеймс, если бы "решил сделать операцию".

"И такое происходит. Люди не хотят смотреть на это. Они хотят видеть спортсменов, смотреть состязания", - сказал экс-президент США. "Последнее, что они хотят видеть, - это участие мужчин в женских состязаниях. Поскольку очень скоро вы не увидите, что женщины участвуют в соревнованиях", - добавил он. По словам Трампа, это нарушает права женщин и "этого нельзя допустить". "А теперь это допустили на Олимпийских играх. Олимпийские игры тоже испортились", - заключил Трамп.