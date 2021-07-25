В Никарагуа задержали еще одного кандидата в президенты

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июля. /ТАСС/. Полиция Никарагуа задержала оппозиционного политика Ноэля Хосе Видаурре, собиравшегося принять участие в выборах президента, по обвинению в государственной измене. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правоохранительных органов.

"Сегодня, в субботу, 24 июля 2021 года, национальная полиция начала расследование в отношении Ноэля Хосе Видаурре и [политолога] Хаиме Хосе Арельяно в связи с совершением действий, которые ставят под угрозу независимость, суверенитет, самоопределение [Никарагуа], а также подстрекательством к иностранному вмешательству во внутренние дела, обращением за военной интервенцией, получением финансирования от иностранных государств для проведения террористических актов и дестабилизации ситуации <...>," - говорится в сообщении.

"Оба находятся под стражей у себя дома", - сообщили в полиции.

Видаурре планировал участвовать в выборах от оппозиционной партии "Альянс граждан за свободу". Как сообщает агентство ЭФЭ, с учетом Видаурре в Никарагуа были задержаны уже семь кандидатов в президенты, в том числе дочь бывшего президента страны Кристиана Чаморро, которая, согласно результатам опросов, считается фаворитом предвыборной гонки. Голосование состоится 7 ноября.