Президент Франции выступил с критикой манифестаций против введения санитарных пропусков

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает циничными действия французов, которые проводят манифестации против расширения действия санитарных пропусков в стране и введения обязательной вакцинации медицинского персонала. Об этом глава государства заявил в воскресенье в главном госпитале Папеэте (Таити) в ходе начавшегося четырехдневного рабочего визита во Французскую Полинезию. Там его ждала группа манифестантов.

"Есть люди, которые прибегают сейчас к циничным и иррациональным действиям, к манипуляциям общественным мнением. <...> Нельзя протестовать против мер по борьбе с вирусом, потому что вирус не обращает внимания ни на какие манифестации", - сказал французский лидер. "Никакая свобода невозможна без выполнения определенных обязанностей. Если человек хочет быть свободен, если он уважает и любит других людей, то единственное, что ему следует сделать - вакцинироваться, отказ от этого - безответственное поведение и эгоизм", - отметил Макрон.

На фоне распространения в стране штамма "дельта" был срочно разработан законопроект, который предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала, пожарных, ряда категорий военных. На этой неделе для доступа на мероприятия с участием более 50 человек стало необходимо предъявлять санитарный пропуск. Предусматривается значительно расширить его применение.

Президент Франции отметил, что уверен в правильности принятого решения. "Я принял это решение абсолютно осознанно, я полностью уверен в его правильности", - сказал Макрон. Также он отметил о необходимости продолжать вакцинацию. "У нас есть оружие против пандемии - это вакцинация, им следует воспользоваться. Вакцина широко доступна, у нас скопились неиспользованными сотни тысяч доз, сейчас следует продолжить вакцинацию повсюду", - отметил он. Макрон напомнил, что в мире "уже привились различными видами вакцин более 3 млрд человек". "И мы знаем, что эти вакцины обеспечивают защиту и от новых штаммов коронавируса", - отметил президент.

Меры по широкому использованию санитарных пропусков были негативно встречены частью населения страны, где уже две недели не прекращаются манифестации протеста. В субботу прошло около 170 таких акций, число их участников по всей республике превысило 160 тыс. человек, а в Париже составило не менее 11 тыс.