В Вашингтоне заявили, что Украина входит в пятерку стран по объемам помощи от США

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Украина ежегодно получает от Соединенных Штатов порядка 750 млн долларов и входит в пятерку стран по объемам оказываемой Вашингтоном поддержки. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Ежегодно наш Конгресс выделяет средства на поддержку Украины в различных отраслях - до $750 млн в год. Видимо, есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью "Радио Свобода" (в РФ признано иноагентом). Дипломат также выразил убеждение, что объемы помощи Киеву не зависят от того, представители какой партии занимают руководящие посты в США. "И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной", - добавил он.

В рамках военной помощи украинской стороне в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019-м - $250 млн, в 2020-м - $300 млн. В марте американское министерство обороны объявило о предоставлении Киеву очередного пакета в размере $125 млн.

Пресс-секретарь Пентагона ранее сообщил, что с 2014 года США перечислили на усиление безопасности Украины $2,5 млрд, а также продолжат "предоставлять летальную помощь для укрепления обороноспособности".