Первый замгоссекретаря США обсудила в Улан-Баторе диверсификацию экономики Монголии

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе визита в Улан-Батор 23-25 июля обсудила с представителями руководства Монголии двусторонние отношения и диверсификацию экономики этой страны. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Шерман провела встречи со спикером Великого государственного хурала (парламента) Гомбожавыном Занданшатаром, главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг. "Уэнди Шерман подчеркнула важность двустороннего стратегического партнерства и обсудила пути укрепления демократических институтов, суверенитета Монголии, диверсификацию ее экономики", - отметили в Госдепе.

Первый заместитель госсекретаря США также встретилась с представителями монгольских вооруженных сил и "выразила признательность за неизменную приверженность Монголии миротворческим операциям в Афганистане".