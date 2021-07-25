WSJ: новые санкции США против Белоруссии могут коснуться нефтяного сектора и удобрений

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Белоруссии, которые, предположительно, затронут нефтяной сектор республики, а также поставки из нее калийных удобрений. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The Wall Street Journal .

В материале приводится комментарий одного из американских официальных лиц. "Мы не будем анонсировать конкретные меры", - сказал он. По версии чиновника, "США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности" власти Белоруссии, в том числе "путем введения санкций".

Эта тема обсуждалась ранее в июле на встрече лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с официальными лицами США. Как сообщил газете советник Тихановской Франак Вячорка, представители Госдепартамента дали понять, что намерены ввести новые ограничительные меры в отношении "калийного и нефтяного секторов Белоруссии". О каких сроках идет речь, в публикации не уточняется.

Пресс-служба Белого дома после встречи Тихановской с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном опубликовала заявление. В нем говорилось, что Соединенные Штаты продолжат привлекать власти Белоруссии "к ответственности за их действия", в том числе посредством санкций.

Сама Тихановская после встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в интервью телеканалу CNN сообщила, что попросила Вашингтон ужесточить рестрикции в отношении Минска и ожидает, что со стороны США в ближайшее время "последуют решительные действия".

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.