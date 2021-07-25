Спикер Рады осудил санкционный механизм СНБО в отношении граждан Украины

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не должен применять санкции против украинских граждан и превращаться в карательный инструмент по устранению политических конкурентов. Такое мнение высказал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Здесь не должно быть политики, мы принимаем решения как чиновники. Мы должны делать и принимать только те решения, которые разрешены законом. На заседаниях СНБО мы не политики, а чиновники. Нельзя из Совбеза делать то, что вы назвали (карательный инструмент для устранения политических конкурентов - прим. ТАСС)", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью украинскому изданию "Страна".

Разумков также подчеркнул, что не поддерживает введение санкций против украинцев, но допускает такой механизм против иностранцев. "Есть вещи, которые я поддерживаю, как, например, санкции против иностранных граждан. А по поводу украинских граждан, считаю, что сам инструмент санкций СНБО, должен быть направлен на тех, кого мы не можем привлечь к ответственности в украинском суде. СНБО не может выполнять функцию суда", - подчеркнул он.

В феврале Совбез Украины ввел санкции в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Верховной рады Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, а также против трех оппозиционных телеканалов. Санкции наложены на все имущество, которое принадлежит указанным лицам и телеканалам, и предполагают запрет распоряжаться им и отчуждать. После этих решений заседания СНБО по применению санкций стали системными и проводятся почти каждую пятницу. Под санкции, помимо украинцев, попадают преимущественно граждане РФ, а также российские компании.