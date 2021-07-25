ПВО Сирии отразило ракетную атаку ВВС Израиля в провинции Дамаск

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Два истребителя ВВС Израиля попытались нанести удар по провинции Дамаск, однако все выпущенные ими ракеты были сбиты ПВО Сирии. Об этом в воскресенье сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"С 05:40 до 05:54 25 июля два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики, с юго-западного направления нанесли удар двумя авиационными управляемыми ракетами по объектам на территории населенного пункта Сейдат-Зейнаб провинции Дамаск", - заявил он.

По его словам, обе ракеты были сбиты с применением находящихся на вооружении ПВО армии Сирии комплексов российского производства "Бук-М2Э".

Это уже третья попытка нанести удар по территории Сирии за последнюю неделю. Так, 22 июля комплексы "Бук-М2Э" сирийской армии уничтожили четыре управляемые ракеты, также выпущенные двумя истребителями F-16 Израиля по сирийской провинции Хомс. 19 июля истребители ВВС Израиля выпустили восемь управляемых ракет по территории юго-восточнее Алеппо, семь ракет были уничтожены комплексами российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2".