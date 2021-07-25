СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа

КАИР, 25 июля. /ТАСС/. Израильская авиация подвергла бомбардировке позиции радикальных организаций в секторе Газа. Об этом сообщила в воскресенье палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

По ее данным, налетам подверглись расположения группировок, связанных с отрядами так называемого палестинского сопротивления в районе городов Хан-Юнис и Газа. О жертвах и разрушениях не сообщается. По информации Saut Al-Aqsa, палестинские группировки открыли ответный огонь по авиации еврейского государства.

Ранее самолеты ВВС еврейского государства осуществляли налеты на Газу 3 июля, в ночь на 2 июля, в ночь на 16 июня, а также вечером 18 июня. Тогда удары были нанесены, в частности, по тренировочным лагерям боевого крыла ХАМАС, контролирующего сектор Газа.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.