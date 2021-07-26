Тихановская заявила, что США не дали четких обещаний о введении санкций против Минска

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская по итогам переговоров с представителями американской администрации в Вашингтоне заявила, что "не может обещать" введения США секторальных санкций в отношении Минска.

"Мы в этот раз говорили о секторальных санкциях. Я очень надеюсь, что в ближайшее время США отреагируют на нашу встречу и будут введены секторальные санкции. Дату сказать не могу ничего не обещаю, но очень надеюсь", - сказала она на встрече с белорусской диаспорой в Нью-Йорке.

Тихановская отметила, что на подобных встречах "сложно получить какие-либо обещания".