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Байден выступит 27 июля перед сотрудниками и руководством разведсообщества

Президент США заявит о важности сбора и анализа информации без политического вмешательства

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступит во вторник, 27 июля, перед сотрудниками и руководством разведсообщества и заявит о важности сбора и анализа информации без политического вмешательства. Об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома графике главы администрации.

"Президент США посетит (27 июля) штаб-квартиру директора Национальной разведки, где выступит перед сотрудниками и руководством разведсообщества, - отметили в пресс-службе. - Президент выразит восхищение их работой и подчеркнет важность для национальной безопасности сбора и анализа разведывательной информации без политического вмешательства".

В графике не уточняется, будет ли открытым для прессы данное мероприятие. Директором Национальной разведки США является Эврил Хейнс.

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СШАБайден, Джо
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