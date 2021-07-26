Председатель парламента Туниса обвинил президента в действиях против конституции страны

РАБАТ, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса, лидер исламистской партии "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши в воскресенье обвинил президента страны Каиса Саида в действиях, направленных против конституции республики. Об этом сообщает радиостанция Mosaïque FM.

Саид объявил ранее о приостановлении деятельности АНП и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов. Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшее время состоится отставка премьер-министра Хишама Машиши, а правительство на период всего срока действия чрезвычайных мер возглавит другой человек.

По словам Ганнуши, президент "выступил против революции и конституции". "Мы считаем, что институты власти продолжают оставаться на месте, а сторонники партии "Ан-Нахда" и тунисский народ будут защищать революцию", - цитирует радиостанция председателя АНП.

Решения Каиса приняты после того, как в воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике.

Партия "Ан-Нахда" ("Возрождение") основана 6 июня 1981 года. На протяжении нескольких десятилетий действовала нелегально. Официальное разрешение на политическую деятельность получила 3 марта 2011 года после того, как по итогам второй "жасминовой революции" подал в отставку и бежал в Саудовскую Аравию президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али.