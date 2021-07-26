Новый замгоссекретаря США считает, что РФ и КНР должны ограничить ядерные потенциалы

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Новый заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что намерена больше рассказать о видении американской администрацией стратегической стабильности. Соответствующие высказывания Дженкинс размещены в воскресенье в Twitter.

"Я с нетерпением жду, когда приступлю к работе. Вы услышите от меня больше по контролю над вооружениями и стратегической стабильности, - сказала она. - <...> Я привержена сокращению риска ядерной войны посредством эффективного контроля над вооружениями, ограничения ядерных [потенциалов] России и Китая, укрепления биологической безопасности и привлечения к ответственности тех, кто использует химическое оружие".

По ее утверждению, США должны укреплять свои союзы в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы "лучше сдерживать и противостоять этим растущим угрозам". "Мы также должны укреплять и развивать нормы ответственного поведения в космосе и бороться с новыми технологиями, угрожающими стратегической стабильности", - считает Дженкинс.

28 июля в Женеве пройдет новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Дженкинс также войдет в состав делегации США. Ранее Рябков заявил ТАСС, что российская сторона на предстоящих консультациях рассчитывает досконально обсудить все аспекты стратегической стабильности, оценить потенциальные риски и угрозы, а также выработать схему дальнейшей совместной работы в этой области - форму работы, повестку дня.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.