Межливийские переговоры по закону о выборах пройдут в Риме 26-29 июля

КАИР, 26 июля. /ТАСС/. Переговоры ливийских сторон, касающиеся выработки единой позиции по закону о намеченных на конец декабря всеобщих выборах, как ожидается, пройдут в Риме 26-29 июля. Об этом сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель Палаты представителей (ПП, избранного парламента) Ливии Абдалла Блехик.

"Переговоры будут проходить в период с 26 по 29 июля, - отметил Блехик. - На них будут обсуждаться вопросы принятия необходимых законодательных актов для организации намеченных на 24 декабря текущего года президентских и парламентских выборов и дальнейшего их одобрения депутатами".

По словам собеседника агентства, "спикер парламента Акила Салех Иса не примет участия в этих встречах, призванных выработать конституционную базу парламентских и президентских выборов, несмотря на то, что об этом сообщалось ранее". "В состав делегации входит ряд членов палаты из разных регионов Ливии, а также представители избирательной комиссии и Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ)", - уточнил Блехик.

Обстановка в Ливии

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и ПП временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники Совместного военного комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. 5 февраля патронируемый ООН Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, в задачи которых входит проведение в декабре парламентских и президентских выборов на всей территории страны. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и исполняют свои обязанности в Триполи.

Между тем заседавшим в Швейцарии с 28 июня по 2 июля участникам форума не удалось договориться о конституционной основе для проведения общенациональных выборов. Как заявлял помощник генерального секретаря ООН, координатор МООНПЛ Райзедон Зененга, встреча завершилась безрезультатно, однако ООН "продолжит работать для выработки конституционного базиса выборов в декабре".