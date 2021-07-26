СМИ: новый раунд переговоров правительства Афганистана и талибов может пройти в августе

ТЕГЕРАН, 26 июля. /ТАСС/. Новый раунд переговоров о мирном урегулировании ситуации в Афганистане между правительством в Кабуле и представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) может пройти в начале августа. Об этом сообщает в понедельник телеканал TOLOnews .

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По сведениям его источника, в рамках диалога планируется согласование базовых принципов для проведения мирных переговоров между сторонами, поскольку полный вывод военных сил США из Афганистана может быть завершен до конца августа.

Предыдущий раунд переговоров между правительством в Кабуле и представителями движения "Талибан" начался в Дохе (Катар) 16 июля и продолжился два дня. В ходе диалога стороны не сумели согласовать общее решение по мирному урегулированию и договорились продолжить переговоры по этому вопросу.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью странами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.