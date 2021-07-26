Армия Израиля подтвердила удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июля. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли в ночь на понедельник удар по военной базе радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой в сторону еврейского государства с целью поджогов. Об этом сообщила в понедельник армейская пресс-служба.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удар по военной базе ХАМАС, используемой для террористической деятельности. Удары были нанесены в ответ на запуск воздушных шаров с целью поджогов в направлении израильской территории", - говорится в заявлении. Военные отметили, что "база [ХАМАС] размещалась рядом с гражданскими объектами в секторе Газа, включая школу". "Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать попыткам террора со стороны сектора Газа", - добавили в пресс-службе.

Ранее палестинская радиостанция Al-Aqsa сообщила, что налетам в ночь на понедельник в секторе Газа подверглись расположения группировок, связанных с отрядами так называемого палестинского сопротивления в районе городов Хан-Юнис и Газа. О жертвах и разрушениях не сообщается. По информации радиостанции, палестинские группировки открыли ответный огонь по авиации еврейского государства.

Ранее самолеты ВВС еврейского государства осуществляли налеты на Газу 3 июля, в ночь на 2 июля, в ночь на 16 июня, а также вечером 18 июня. Тогда удары были нанесены, в частности, по тренировочным лагерям боевого крыла ХАМАС, контролирующего сектор Газа.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.