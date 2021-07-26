Депутат Бундестага отметил необходимость завершения "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених считает необходимым завершить строительство газопровода "Северный поток - 2" и скорейшим образом ввести его в эксплуатацию. Свою точку зрения депутат высказал в опубликованном в понедельник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Отказ от санкций и деньги для Киева. Главное о сделке США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

"Правильно будет завершить строительство "Северного потока - 2" и ввести его в эксплуатацию. Мы нуждаемся в газе как в переходной технологии, потому что в Германии мы хотим быстро перейти на альтернативные источники энергии и при этом отказаться от атомной и угольной энергетики", - отметил Мютцених. Он приветствовал недавнюю сделку Германии и США по "Северному потоку - 2" и выразил мнение, что "отказ от проекта будет невыгоден Германии в плане реализации ее энергетической политики".

Вместе с тем лидер фракции СДПГ заверил, что ФРГ намерена оказывать поддержку Украине. "Мы не оставим Украину в беде, мы даже хотели бы обсудить с властями [Украины] сотрудничество в области производства водорода", - заключил политик.

В среду Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.