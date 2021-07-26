В ООН заявили, что почти 1,6 тыс. мирных жителей погибли за полгода боев в Афганистане

ТЕГЕРАН, 26 июля. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. мирных жителей погибли и 3 254 получили ранения разной степени тяжести за последние шесть месяцев в результате активизации боевых действий в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник в Кабуле миссией ООН в этой стране (ЮНАМА).

"Число пострадавших мирных жителей в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордно высокого уровня, включая резкое увеличение убийств и ранений с мая, когда начался вывод войск международного контингента, а движение "Талибан" (запрещено в РФ) перешло в наступление, что привело к активизации боевых действий, - говорится в сообщении. - Без значительного снижения уровня насилия в Афганистане по итогам 2021 года может быть отмечено самое большое число пострадавших гражданских лиц с начала ведения подобной статистики ЮНАМА. За первую половину 2021 года в Афганистане зафиксировано 1 659 убийств и 3 254 ранения гражданских лиц, что на 47% выше уровня за тот же период 2020 года".

Резкое рост числа убитых

"Серьезную озабоченность вызывает резкое увеличение числа убитых и раненых мирных граждан с 1 мая, в мае - июне их было почти столько же, сколько за предыдущие 4 месяца", - указывает ЮНАМА.

"Я призываю "Талибан" и афганских лидеров обратить внимание на мрачную траекторию конфликта и его разрушительное воздействие на мирное население, - подчеркнула глава ЮНАМА, специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Дебора Лайонс. - Этот доклад представляет собой ясное предупреждение, что беспрецедентно большое число афганских мирных граждан погибнут и получат увечья в этом году, если не прекратить рост насилия".

ЮНАМА возлагает ответственность за насилие главным образом на антиправительственные силы, "Талибан" и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ). Остальная доля ответственности возлагается на армию, силы безопасности и проправительственные силы в Афганистане. Подобные доклады составляются с 2009 года.

ЮНАМА призвала талибов и правительство "активизировать усилия за столом переговоров, остановить противоборство афганцев между собой, защищать афганский народ и дать ему надежду на лучшее будущее".

Столкновения между правительственными силами и талибами стали более частыми после заявления президента США Джо Байдена, который 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 13 июля США более чем на 95% завершили вывод своих войск. Афганские официальные лица неоднократно сообщали, что "Талибан" наращивает темпы наступления.