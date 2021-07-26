Япония выразила протест России в связи с визитом Мишустина на Итуруп

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в понедельник выразил протест послу РФ Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что для выражения протеста посол РФ Михаил Галузин был вызван в японский МИД.

Галузин сообщил журналистам, что РФ не принимает протест японской стороны в связи с поездкой российского премьер-министра на остров Итуруп.

"В свете фундаментальной позиции России [по этому вопросу] мы не принимаем [протест]", - приводит агентство слова посла.

Посольство РФ в Японии ситуацию пока не комментирует.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа Мишустина началась с посещения особой части региона - Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Здесь он побывает в поликлинике Курильской центральной районной больницы и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса, где также пообщается с работниками предприятия.

Обратить в этой поездке особое внимание на Курильские острова премьеру поручил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напоминал о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию "необходимых условий для участников экономической деятельности". Президент также анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като в ходе регулярной пресс-конференции в понедельник сказал, что поездка Мишустина на Итуруп "противоречит последовательной позиции правительства Японии по северным территориям (так в Японии называют южные Курильские острова) и вызывает крайнее сожаление". Генсек правительства также добавил, что правительство Японии продолжит сбор и анализ информации о поездке Мишустина.

Мирный договор

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Курильские острова несколько раз посещал предшественник Мишустина на посту председателя правительства РФ - Дмитрий Медведев. Причем он бывал там и в должности премьера, и в должности президента страны. Впервые Медведев приехал туда в 2010 году. До этого высшие руководители России ни разу не посещали Курилы