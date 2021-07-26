Замглавы МИД Китая назвал США "изобретателем дипломатии принуждения"

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Правительство США является изобретателем и обладателем патента на дипломатию принуждения. Об этом в понедельник на переговорах в Тяньцзине с прибывшей в Китай с официальным визитом первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман заявил замглавы МИД КНР Се Фэн.

"Именно США, а не кто-либо другой, являются изобретателем, обладателем патента и прав интеллектуальной собственности на дипломатию принуждения", - сказал он.

"Именно Соединенные Штаты широко применяют односторонние санкции, экстерриториальную юрисдикцию, а также вмешиваются во внутренние дела других стран. Упоминаемое США так называемое ведение дел с другими странами с позиции силы является лишь новой версией той ситуации, когда большой притесняет малых, или новым воплощением принципа "кто силен, тот и прав". Это в чистом виде дипломатия принуждения", - резюмировал он.

В середине июля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что визит оказался под угрозой из-за отказа китайской стороны в проведении встречи с замглавы МИД КНР Лэ Юйчэном, который обычно встречается с первыми заместителями глав внешнеполитических ведомств других стран. Как отметил собеседник издания, Шерман взамен предложили провести консультации с заместителем министра иностранных дел КНР Се Фэном.

Предполагалось, что стороны обсудят перспективы организации встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с его китайским коллегой Ван И для того, чтобы проложить путь к встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.