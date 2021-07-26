Президент Молдавии назвала борьбу с коррупцией главной задачей новоизбранного парламента

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду назвала главной задачей новоизбранного парламента содействие искоренению коррупции в органах власти. Об этом она заявила в понедельник, выступая на учредительном заседании законодательного органа.

"Неподкупность будет главным критерием, по которому должны оценивать государственных служащих. <…> Проверки необходимо начать с руководителей ведомств, так как многие из них были авторами коррупционных схем или способствовали взяточничеству", - сказала Санду. По ее словам, реформы должны коснуться также судебной системы и прокуратуры.

"В парламенте теперь есть честное и реформаторское большинство. <…> После 30 лет ошибок мы должны наконец начать строительство государства в интересах людей, а не коррупционных групп, которые пользовались доверием людей, незаконно обогащаясь и подчиняя интересы государства своим собственным. Наступило время для настоящей революции в управлении государством. Во главу угла должны быть поставлены интересы гражданина", - отметила она.

По традиции первое заседание парламента, после которого он по закону признается действующим, проводит самый старший депутат - социалист Эдуард Смирнов. Депутаты должны будут выбрать спикера, его заместителей, а также создать постоянное бюро парламента. Затем у них будет 10 дней, чтобы сформировать парламентские фракции.

Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля. Поддерживающая Санду Партия действия и солидарности получила 63 из 101 мандата в парламенте, что позволяет ей самостоятельно сформировать новое правительство и принимать любые законы, за исключением поправок в конституцию. В оппозиции ей будут находиться Блок коммунистов и социалистов с 32 мандатами и партия "Шор", у которой шесть мест.