Афганские силовики заявили об аресте нескольких командиров талибов в ходе спецопераций

ТЕГЕРАН, 26 июля. /ТАСС/. Афганские национальные силы обороны и безопасности (АНСОБ) арестовали несколько командиров радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ходе серии антитеррористических операций. Об этом в понедельник сообщило МВД страны на своем сайте .

Операции были проведены на шоссе, соединяющем провинции Кабул и Гор к западу от столичного региона. В числе арестованных командиров талибов - Мохаммад Джан, ответственный за контроль автодороги, саботаж и организацию нападений на ней. Еще несколько членов "Талибана" нейтрализованы.

Кроме того, силовики освободили от талибов несколько деревень, расположенных вдоль трассы Гор - Кабул. Обезврежены пять противотанковых мин, установленных радикалами на этой автодороге.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью странами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.