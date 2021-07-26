Япония выразила протест в связи с готовящимися стрельбами ВС России на Кунашире

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Японии 22 июля направило протест российской стороне в связи с учениями вооруженных сил РФ, которые, по словам генсека японского кабмина Кацунобу Като, готовятся на Кунашире.

"22 июля мы направили протест российской стороне по дипломатическим каналам в связи с тем, что эти стрельбы, ведущие к усилению российского военного присутствия на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова), являются неприемлемыми и не соответствуют позиции нашей страны", - сказал Като на регулярной пресс-конференции в понедельник.

Ранее в понедельник газета Sankei сообщила со ссылкой на источники, что правительство России передало информацию японской стороне о готовящихся стрельбах на Кунашире, которые пройдут с 27 июля до конца августа.

В понедельник посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему выразил протест первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с поездкой российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп. По данным агентства Киодо, Галузин сообщил журналистам, что РФ не принимает протест японской стороны. Посольство РФ в Японии ситуацию пока не комментирует.

26 июля премьер-министр России Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа Мишустина началась с посещения особой части региона - Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Здесь он побывает в поликлинике Курильской центральной районной больницы и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса, где также пообщается с работниками предприятия.

Обратить в этой поездке особое внимание на Курильские острова премьеру поручил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напоминал о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию "необходимых условий для участников экономической деятельности". Президент также анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Мирный договор

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Курильские острова несколько раз посещал предшественник Мишустина на посту председателя правительства РФ - Дмитрий Медведев. Причем он бывал там и в должности премьера, и в должности президента страны. Впервые Медведев приехал туда в 2010 году. До этого высшие руководители России ни разу не посещали Курилы.