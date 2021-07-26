Reuters: отправленный в отставку премьер Туниса не был арестован

ТАСС, 26 июля. Отправленный в отставку премьер-министр Туниса Хишам Машиши не подвергался аресту. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, Машиши "находится у себя дома, он не арестован".

Ранее в ряде арабских СМИ появлялась неподтвержденная информация о возможном задержании премьера.

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии, занявшие позиции в центре города, в частности у здания парламента и у штаб-квартиры национальной телекомпании. Решения президента были приняты после того, как в воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.