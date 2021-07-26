МИД Китая призвал США снять ограничения с официальных лиц и государственных ведомств КНР

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Пекин добивается от Вашингтона отмены ограничений, введенных правительством США в отношении китайских должностных лиц и государственных ведомств. Об этом в понедельник на переговорах в Тяньцзине с прибывшей в Китай с официальным визитом первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман заявил замглавы МИД КНР Се Фэн.

"Китай призывает США без всяких условий отменить визовые ограничения для членов Коммунистической партии Китая и их семей, санкции в отношении китайских лидеров, официальных лиц и правительственных ведомств", - цитирует Се Фэна издание "Пэнпай". По его словам, Пекин также требует отменить визовые ограничения для китайских студентов. Правительство КНР настойчиво просит Вашингтон прекратить давление на китайские компании в США, а также Институты Конфуция - учебные центры, в которых преподают китайский язык и культуру Китая.

Кроме того, Се Фэн призвал американскую сторону отменить обязательную регистрацию китайских СМИ в качестве иностранных агентов и отказаться от депортации из Канады в США задержанного финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Китайско-американские отношения значительно ухудшились, когда Белый дом возглавлял бывший президент Дональд Трамп (2017-2021). Вашингтон неоднократно вводил санкции против китайских официальных лиц, ведомств и компаний под предлогом нарушения прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Также власти США объявляли об ограничительных мерах в отношении китайских студентов, ученых и журналистов, а также организаций в Соединенных Штатах, которые якобы занимаются шпионажем или связаны с Народно-освободительной армией Китая. Экономические санкции затронули ряд технологических китайских компаний, в частности Huawei. Ее финдиректору Мэн Ваньчжоу грозит депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций.