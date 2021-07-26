Литва предложила ужесточить санкции против Минска при ухудшении кризиса с мигрантами

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз (ЕС) ужесточить санкции против Минска в случае обострения проблемы наплыва нелегальных мигрантов, проникающих из соседней Белоруссии на территорию балтийской республики, граница которой является одновременно внешней границей сообщества. Об этом министр заявил в опубликованном в понедельник интервью германской газете Die Welt.

"Если ситуация с миграцией в Литве будет и дальше ухудшаться, то необходимы новые и более жесткие европейские санкции против Белоруссии", - утверждал Ландсбергис. Он сообщил, что ранее уже предложил своим коллегам по ЕС это сделать. "Это не миграционный кризис, а гибридная война против нас", - добавил глава МИД.

"Мы должны объединить наши усилия в Европе, чтобы разрушить сеть контрабанды [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", - продолжал Ландсбергис. "В странах происхождения [мигрантов] действуют белорусские фирмы, которые организуют перевозку", - утверждал министр. По его версии, людям за €7-8 тыс. предлагают нелегально попасть в ЕС.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 470 нелегалов, что в 30 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.