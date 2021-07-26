В Белоруссии возбудили 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Прокуратурой Белоруссии за последний год возбуждено более 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом, из которых 704 уже рассмотрены в судах. Об этом сообщил в понедельник генеральный прокурор Андрей Швед по итогам встречи с президентом страны Александром Лукашенко.

"На сегодняшний день возбуждено более 4 200 уголовных дел, связанных с этими антиобщественными проявлениями. В суды уже направлено 803 уголовных дела в отношении 1 116 человек, рассмотрено 704 уголовных дел в отношении 955 лиц", - отметил генпрокурор республики, слова которого приводит агентство БелТА.