El Mundo: в Испании расследуют смерть мужчины после вакцинации препаратом Janssen

МАДРИД, 26 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Испании расследует смерть 36-летнего мужчины, умершего через две недели после того, как он получил вакцину от нового коронавируса компании Janssen. Об этом сообщила в понедельник газета El Mundo .

По ее информации, медики не исключили возможности существования прямой связи между полученным препаратом и смертью испанца. Отмечается, что мужчина был привит в автономном сообществе Андалусия 25 июня. 5 июля из-за плохого самочувствия его пришлось госпитализировать. Предполагается, что он мог перенести инсульт.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 4,2 млн случаев заражения, свыше 81 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.

В настоящий момент более 52% жителей Испании были полностью привиты от коронавируса. Тем не менее в последнее время в стране заметно выросла заболеваемость среди молодых людей, до которых еще не дошла очередь на вакцинацию против COVID-19. В этой связи власти разных регионов страны вновь ввели ограничительные меры.