Посол Японии посетил МИД РФ на фоне реакции Токио на поездку Мишустина на Итуруп

МОСКВА, 26 июля, /ТАСС/. Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки покинул здание МИД РФ, куда он ранее прибыл на фоне реакции Токио на поездку премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп.

Японский дипломат уехал без комментариев для журналистов. Он пробыл в дипведомстве более часа.

В понедельник Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа премьера началась с посещения особой части региона - Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Обратить в этой поездке особое внимание на Курильские острова премьеру поручил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию "необходимых условий для участников экономической деятельности". Президент также анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Как заявил в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, поездка Мишустина на Итуруп "противоречит последовательной позиции правительства Японии по северным территориям (так в Японии называют южные Курильские острова) и вызывает крайнее сожаление". Генсек правительства добавил, что правительство Японии продолжит сбор и анализ информации об этой поездке.

Посол РФ в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД. Позже Галузин сообщил журналистам, что РФ не принимает протест японской стороны в связи поездкой Мишустина.