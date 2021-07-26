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Пандемия COVID-19

Кабмин ФРГ заявил, что власти отвергают планы обязательной вакцинации "окольными путями"

При этом правительство Германии не исключает принятия дополнительных мер для недопущения роста темпов распространения коронавируса

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Правительство ФРГ отвергает планы введения обязательной вакцинации от коронавируса окольными путями, но не исключает принятия дополнительных мер для недопущения роста темпов распространения коронавируса в стране. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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"Мы не стремимся к общей обязательной вакцинации окольными путями", - сказала она. "Мы хотим сделать все, чтобы избежать прежней ситуации", - добавила Деммер. "Нынешняя динамика вызывает тревогу, число заражений растет", - заметила представитель кабмина, указав на то, что в течение одной недели число случаев инфицирования выросло на 75%.

"Это означает, что если эта динамика продолжится, то придется прибегнуть к дополнительным мерам", - подчеркнула Деммер. "Тогда придется задуматься, что необходимо и что придется сделать", - сказала она.

В минувшее воскресенье руководитель Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун не исключил, что непривитым от коронавируса в Германии придется столкнуться с серьезными ограничениями в случае роста числа новых случаев заражения. "Вакцинированные будут определенно иметь больше свобод, чем непривитые", - сказал Браун в интервью газете BILD am Sonntag. Он подчеркнул, что власти обязаны защищать здоровье граждан и в случае высоких темпов распространения коронавируса, несмотря на развитую концепцию тестирования, непривитым придется сократить контакты. Против предложения главы офиса Меркель уже выступил ряд немецких политиков, включая лидера Христианско-демократического союза Армина Лашета.

Число выявляемых каждый день случаев инфицирования в ФРГ растет примерно с начала июля.

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ГерманияПандемия COVID-19
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