Генпрокуратура Белоруссии собрала материалы для признания БЧБ-символики экстремистской

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура Белоруссии завершает подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания БЧБ-символики (используемой белорусской оппозицией бело-красно-белой символики) экстремистской. Об этом в понедельник сообщил генпрокурор республики Андрей Швед.

"Мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой", - приводит заявление Шведа агентство БелТА. По его словам, "собраны новые подтверждения тому, что бело-красно-белая символика использовалась во время войны карательными батальонами как обязательный элемент униформы".

В июне МВД Белоруссии предложило включить бело-красно-белый флаг и лозунг "Живе Беларусь", которые использует белорусская оппозиция, в перечень нацистской символики и атрибутики. Ведомство обосновало инициативу тем, что эти символы использовали структуры, сотрудничавшие с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны. Бело-красно-белый флаг, коллаборационистское приветствие и боевой клич использовались, в частности, "карателями и полицаями, а именно: 13-м Белорусским полицейским батальоном SD, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной".

В Белоруссии бело-красно-белый флаг стал основным символом протестов после прошедших в стране 9 августа прошлого года президентских выборов. Оппоненты власти считают его историческим национальным символом. Флаг в республике был официальным с 1918 по 1919 год, а также с 1991-й по 1995-й.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в годы Великой Отечественной войны под бело-красно-белыми флагами пособниками нацистов осуществлялся геноцид белорусского народа. В республике были внесены поправки в кодекс об административных правонарушениях, согласно которым за использование запрещенной символики предусмотрены крупные штрафы.

Ранее в республике был принят закон о противодействии экстремизму, в частности, было расширено понятие "экстремистские материалы": к ним отнесены не только информационная продукция, но и символика, атрибутика, предназначенные для экстремистской деятельности и ее пропаганды. В Генпрокуратуре поясняли, что новая редакция этого закона не предусматривает прямого запрета протестной символики, в том числе бело-красно-белой, а решение о ее включении в перечень экстремистских материалов сможет принять суд.