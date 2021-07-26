Политический кризис в Тунисе. Главное

Президент Туниса Каис Саид 25 июля объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей (однопалатного парламента) на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. Это произошло после того, как в нескольких крупных городах страны прошли акции протеста, участники которых потребовали от властей роспуска парламента, смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике.

ТАСС собрал все, что известно о ситуации в Тунисе на данный момент.