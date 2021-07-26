Политический кризис в Тунисе. Главное

Президент Туниса Каис Саид 25 июля объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей (однопалатного парламента) на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. Это произошло после того, как в нескольких крупных городах страны прошли акции протеста, участники которых потребовали от властей роспуска парламента, смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике.
ТАСС собрал все, что известно о ситуации в Тунисе на данный момент.
- Массовые манифестации прошли 25 июля в Бардо (пригород столицы республики), городах Кайруан, Сусс и Таузер. Протестующие, в частности, напали на штабы исламисткой партии "Ан-Нахда", чей лидер Рашид Ганнуши является председателем Ассамблеи народных представителей. Манифестанты обвиняют "Ан-Нахда" в ухудшении ситуации в Тунисе.
- На срочном совещании с представителями служб безопасности и военными по ситуации в стране президент Туниса объявил о приостановке деятельности парламента. Саид добавил, что правительство на период срока действия чрезвычайных мер возглавит другой человек.
- В свою очередь председатель парламента Рашид Ганнуши обвинил президента в действиях, направленных против конституции республики. По словам Ганнуши, президент "выступил против революции и конституции". Он добавил, что сторонники партии "Ан-Нахда" и народ Туниса будут защищать революцию, но призвал тунисцев "действовать мирно для восстановления демократии". Спикер парламента также объвил о сидячей забастовке возле здания Ассамблеи.
- Власти страны ввели в столицу подразделения правительственной армии. Войска заняли позиции в центре города, в частности, рядом со зданием Ассамблеи народных представителей и штаб-квартиры национальной телекомпании. Кроме того, военные блокировали Дворец правительства и не пропускают на его территорию сотрудников.
- Представители партии "Сердце Туниса", второй по числу депутатов в парламенте, призвали срочно возобновить работу ассамблеи, чтобы избежать дальнейшего усугубления кризиса. Партия считает действия президента серьезным нарушением конституции страны и попыткой узурпации власти.
- Сторонники партии "Ан-Нахда" попытались прорваться в здание парламента. Кроме того, рядом с его территорией произошла потасовка между группой граждан и сторонниками Рашида Ганнуши. По данным СМИ, "разгневанные люди забросали последователей "Ан-Нахда" камнями". Несколько человек получили травмы сообщил телеканал Al Hadath.
- Сторонники президента в городе Меденин разгромили и сожгли имущество в офисе "Ан-Нахда". Нападения на офисы партии прошли в еще нескольких городах страны. В частности, в городе Беджа (северо-запад Туниса) протестующие разгромили региональное отделение партии. В Кебили (запад страны) офис партии исламистов был сожжен группой молодых людей. В городе Кайруан (северо-восток) демонстранты разгромили фасад регионального штаба "Ан-Нахды" и сожгли логотип партии.
- Позже в арабских СМИ появилась информация о задержании отправленного в отставку премьер-министра Хишама Машиши. Агентство Reuters опровергло эту информацию, добавив, что Машиши "находится у себя дома, он не арестован".
- Силы безопасности Туниса взяли штурмом офис катарского телеканала Al Jazeera. Представители телеканала сообщили, что не получали предварительного уведомления о закрытии офиса. Причины такого решения тунисских властей пока не приводятся.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно следит за ситуацией в Тунисе и рассчитывает, что стабильности и безопасности граждан этой страны ничто не будет угрожать.