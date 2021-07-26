Украинский политик считает, что армию нужно готовить к установлению контроля над Донбассом

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Украинский политик Юрий Грымчак заявил в понедельник украинскому телеканалу "Обозреватель", что власти страны должны готовить армию к варианту силового занятия неподконтрольной Киеву части Донбасса.

"В ближайшей перспективе наша страна должна готовиться к тому, что нам придется освобождать эту территорию тем или иным путем", - приводит "Обозреватель" слова Грымчака, ранее занимавшего пост замминистра по делам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц. "Хотелось бы, чтобы это произошло все же политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории. Насколько я понимаю, это сейчас и происходит", - добавил политик, говоря о неподконтрольной части Донбасса.

Грымчак утверждает, что, по его мнению, Россия может со временем объявить о "поглощении" неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Юрий Грымчак в 2005-2006 годах был заместителем главы Донецкой областной администрации, в 2007-2012 годах - депутатом Верховной рады. Грымчак занимал должность заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины с марта 2017 года. В августе 2019 году Грымчак был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, политик обещал заинтересованному лицу за взятку в размере $1,1 млн оказывать влияние на чиновников и судей с целью принятия необходимых решений. Впоследствии он был освобожден под домашний арест, который затем был также отменен, следствие продолжается.