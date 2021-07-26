В Баку заявили, что Ереван не ответил на предложение начать работу над мирным договором

БАКУ, 26 июля. /ТАСС/. Азербайджанская сторона пока не получила ответа от Еревана на предложения о начале работы над делимитацией границ и мирным договором между двумя странами. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Николой Селаковичем.

"Азербайджанская сторона выступила с предложением приступить к процессу делимитации границ (с Арменией) и заявила о готовности Баку начать работу над мирным договором. К сожалению, мы пока не видим, не наблюдаем реакции с армянской стороны на эти шаги доброй воли", - сказал глава азербайджанского МИД.

Он подчеркнул, что такая позиция Еревана вредит не только миру и прогрессу в регионе, но также и самой Армении.

"Важно, чтобы все понимали: нет необходимости изобретать что-то новое для обеспечения устойчивого мира в регионе. Есть очень простая формула - соблюдение фундаментальных норм международного права. Азербайджан придерживается именно такой позиции", - отметил Байрамов.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.