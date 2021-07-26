Суд в Латвии оставил под арестом двух лиц по делу обвиняемого в шпионаже на РФ депутата

РИГА, 26 июля. /ТАСС/. Рижский окружной суд принял решение оставить под арестом двух лиц, связанных с уголовным делом депутата Сейма (парламента) Яниса Адамсонса, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом в понедельник сообщает местное агентство LETA.

"Рижский окружной суд постановил не менять решение суда Видземского предместья Риги о заключении под стражу гражданина России, бывшего сотрудника КГБ Геннадия Силонова и бывшего начальника Следственного отдела КГБ ЛССР Андриса Страутманиса", - указывает агентство.

Сейм Латвии 10 июня лишил неприкосновенности Адамсонса. Суд Видземского предместья Риги 11 июня избрал в качестве меры пресечения заключение его под стражу, а 2 июля Рижский окружной суд принял решение оставить парламентария под арестом.

17 июня посольство РФ в Латвии проинформировало, что получило от МИД страны подтверждение задержания россиянина в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве СГБ. Посольство сообщило ТАСС, что российский гражданин Г. В. Силонов 1963 года рождения был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги. По решению суда он был помещен под арест.

Как сообщила в конце июня передача "Ничего личного" местного телеканала TV3, всего в рамках расследования дела Адамсонса были задержаны и помещены под арест четыре человека. Среди них - Силонов, Страутманис и начальник муниципальной полиции одного из городов Латвии, имя которого не называлось.