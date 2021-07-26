ОПЗЖ требует от нового главы МВД лично возглавить расследование убийств в Одессе

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Николай Скорик потребовал от нового министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского довести до конца расследование массовых беспорядков и убийств 2 мая 2014 года в Одессе, создав и лично возглавив новую оперативно-следственную группу. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии.

"Парламентарий обратился к министру внутренних дел относительно проведения досудебного расследования по уголовным производствам "дела 2 мая", выразив надежду на изменения в работе правоохранительных органов с приходом нового руководителя структуры", - отметили в ОПЗЖ.

"Как украинец и одессит <...> настойчиво прошу вас как министра внутренних дел Украины высказать свою официальную позицию относительно массовых преступлений, имевших место 2 мая 2014 в Одессе", - обратился к министру депутат и призвал "истребовать и объединить в единое уголовное производство все материалы, касающиеся этого дела, а также создать и возглавить профессиональную независимую оперативно-следственную группу из сотрудников Национальной полиции и СБУ".

По словам Скорика, несмотря на семилетний срок расследования и многочисленные показания потерпевших и свидетелей трагедии, представителями закона так и не были названы имена организаторов и исполнителей одного из самых кровопролитных в истории страны и Одессы преступлений. "Виновные до сих пор не привлечены к уголовной ответственности, а дело искусственно и незаконно разделено на отдельные уголовные производства, которые умышленно направлены в различные следственные органы, а часть из них засекречена. Помимо многочисленных нарушений действующего законодательства и ненадлежащего проведения расследования, также саботировалось создание временной следственной комиссии Рады, призванной дать толчок следствию", - подчеркнул оппозиционер.

Создание такой комиссии, добавил Скорик, позволило бы провести полное и всестороннее расследование всех обстоятельств, случившихся 2 мая 2014 года, способствовать выявлению и привлечению к уголовной ответственности всех участников преступных действий, дать оценку действиям правоохранительных органов и предыдущей власти. При этом, отметил он, нынешняя власть также продемонстрировала свою незаинтересованность в установлении виновных.

15 июля Монастырский на посту главы МВД Украины сменил Арсена Авакова, отставку которого приняла Рада после соответствующего заявления министра.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому статуса государственного языка. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. Все погибшие - сторонники "антимайдана".

Видимо, по этой причине никто за эти смерти ответственности не понес. Уголовное преследование коснулось только тех, кто противостоял радикалам. Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский впервые вспомнил о годовщине трагедии, опубликовав пост в Facebook. В нем он призвал к расследованию массового убийства в центре Одессы. Но с тех пор ничего не изменилось.

В сентябре 2019 года Госбюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе возбудило дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Инициатором выступил юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщал, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков".