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Спор вокруг Курил

Япония призвала Россию к конструктивному подходу ради развития отношений

Первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в ходе встречи с послом РФ Михаилом Галузиным призвал страну к конструктивному подходу ради развития отношений Японии и России с целью продвижения переговоров касательно заключения мирного договора

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в ходе состоявшейся в понедельник встречи с послом РФ Михаилом Галузиным призвал российскую сторону к конструктивному подходу ради развития отношений двух стран. Об этом говорится в сообщении, распространенном японским МИД.

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"Замминистра Мори призвал российскую сторону к конструктивному подходу ради развития отношений Японии и России с целью продвижения переговоров касательно заключения мирного договора, которые включают вопрос совместной экономической деятельности на четырех северных островах (южной части Курильской гряды - прим. ТАСС)", - подчеркивается в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что Галузин был вызван в японский МИД, где ему был выражен протест в связи с поездкой российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп. Посол заявил, что данный протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов. Кроме того, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на встрече с послом Японии Тоёхисой Кодзуки заявил решительный протест Токио в связи с недружественными шагами по отношению к России.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа премьера началась с посещения особой части региона - Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Обратить в этой поездке особое внимание на Курильские острова премьеру поручил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию "необходимых условий для участников экономической деятельности". Президент также анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Курильские острова несколько раз посещал предшественник Мишустина на посту председателя правительства РФ - Дмитрий Медведев. Он бывал там и в должности премьера, и в должности президента страны. Впервые Медведев приехал туда в 2010 году. До этого высшие руководители России ни разу не посещали Курилы.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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