Глава МИД КНР предостерег США от вмешательства в вопросы Синьцзяна и Гонконга

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе состоявшихся в понедельник переговоров с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман предостерег Вашингтон от дальнейшего вмешательства в дела Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района и прочие внутриполитические вопросы КНР. Об этом сообщил МИД Китая.

"Соединенные Штаты не имеют права покушаться на суверенитет Китая, - приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство КНР. - Вопросы Гонконга, Синьцзяна, а также Тибета никогда не имели никакого отношения к правам человека и демократии".

Китайский министр отметил, что китайские власти не потерпят, чтобы кто бы то ни было под благовидными предлогами пытался поставить под угрозу национальные интересы КНР. "Я уже не говорю о Тайване, об этой проблеме из проблем. Несмотря на то, что остров и материковая часть КНР еще не объединились, они представляют собой единый Китай", - добавил Ван И.

"Если сторонники "независимости" Тайваня осмелятся бросить нам вызов, Китай имеет право принять все возможные меры, чтобы положить этому конец", - подытожил глава МИД КНР.

Ранее в понедельник глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в ходе визита в КНР Уэнди Шерман и глава МИД Китая провели "откровенные переговоры", продемонстрировав важность сохранения открытыми каналов связи между двумя странами.