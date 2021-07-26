Псаки: замгоссекретаря не обсуждала в Пекине возможность встречи лидеров США и Китая

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Возможность организации личной встречи американского и китайского лидеров Джо Байдена и Си Цзиньпина не обсуждалась в ходе пребывания первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Пекине. Как сообщила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, это не было целью указанного визита.

"Президент [США] по-прежнему верит в дипломатию лицом к лицу <...> Мы ожидаем, что будут некоторые возможности для взаимодействия на каком-то этапе, но данная тема не затрагивалась в контексте этих встреч [во время поездки Шерман]. Это не было целью упомянутых встреч", - сказала она.