Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько кадровых перестановок в Службе безопасности (СБУ) страны, заявив, что ведомство должно более решительно бороться с контрабандой. Об этом говорится в сообщении офиса главы государства в понедельник.

Отмечается, что президент уволил первого замглавы спецслужбы, а также по совместительству руководителя Антитеррористического центра при СБУ Руслана Баранецкого и первого замглавы СБУ - начальника Главуправления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Василия Малюка.

"Сергей Андрущенко уволен с должности заместителя главы СБУ и переведен на должность первого замглавы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при СБУ", - говорится в сообщении СБУ. Кроме того, проведен еще ряд кадровых перестановок в спецслужбе.

В офисе заявили, что главной целью кадровых перестановок является "обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, которая бы отвечала сути реформы ведомства". Законопроект о реформе СБУ в настоящее время находится в Верховной раде, напомнили в офисе главы государства.

Президент заявил в этой связи, что уже сейчас работа СБУ должна усиливаться с учетом будущих изменений. "Вторая задача - существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать", - заявил Зеленский.

По оценкам экспертов, сказано в сообщении, из-за контрабанды Украина как государство теряет ежегодно до 300 млн гривен (более $11 млн).

Реформа спецслужбы

Законопроект о реформе организационно-правовых основ работы СБУ Верховная рада одобрила в первом чтении 28 января. Документ фактически предусматривает реформу спецслужбы. Он предполагает введение новых стандартов социальной и правовой защиты лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству, предоставление полномочий проводить специальные информационные операции и противодействовать проведению антиукраинских информационных спецопераций. Также планируется ликвидация спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, ограничение правоохранительной функции службы за счет постепенной передачи функции досудебного расследования в Госбюро расследований и частичная демилитаризация СБУ с переходом на специальные звания.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что законопроект приближает Украину к европейскому сообществу. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, завершение реформы СБУ, кроме прочего, необходимо для продолжения сотрудничества с МВФ.