Около 60 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии

КАИР, 26 июля. /ТАСС/. По меньшей 57 направлявшихся в Европу мигрантов погибли у берегов Ливии в результате опрокидывания перевозившей их лодки. Об этом сообщила в понедельник в Twitter пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсехли.

"В результате опрокидывания лодки у берегов Ливии, в районе [города] Хомс, сегодня погибли не менее 57 человек. По словам выживших, доставленных на берег рыбаками и береговой охраной, среди утонувших было не менее 20 женщин, а также два ребенка", - указала она.

Ливия, где сохраняется нестабильная политическая обстановка, остается основным перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в европейские государства. Так, согласно данным Национального комитета по правам человека, в 2020 году у ливийского побережья был спасен и доставлен на территорию страны 11 891 нелегальный мигрант, более 300 погибли. При этом не исключается, что фактическое количество летальных исходов может быть значительно выше ввиду невозможности учесть всех лиц, незаконно направлявшихся в Европу.