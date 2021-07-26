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Reuters: Байден заявил, что сотрудничество с Ираком в борьбе с терроризмом продолжится

Президент США, в частности, пояснил, что его страна сосредоточится на консультировании и обучении местных сил безопасности

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Вашингтон привержен укреплению партнерства с Багдадом, сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом после завершения боевой миссии США в Ираке будет продолжено. Об этом, как сообщило в понедельник агентство Reuters, американский президент Джо Байден заявил на встрече в Белом доме с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми.

Американский лидер, в частности, пояснил, что его страна сосредоточится на консультировании и обучении местных сил безопасности. Кроме того, он проинформировал, что США намерены направить в Ирак партию вакцины от коронавируса.

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СШАИракБайден, Джо
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