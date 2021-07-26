СМИ: в Эфиопии протестующие перекрыли железнодорожную трассу

ПРЕТОРИЯ, 26 июля. /ТАСС/. Протестующие перекрыли в понедельник на северо-востоке Эфиопии стратегически важную железнодорожную трассу, которая соединяет столицу страны Аддис-Абебу с соседним государством Джибути и его морскими портами. Об этом сообщил сомалийский портал Somali Guardian.

По его словам, трассе в районе Ситти (Шиниле) эфиопского штата Сомали нанесен существенный ущерб. Для Эфиопии, не имеющей выхода к морю, транспортный коридор в Джибути играет важнейшую роль в снабжении столицы.

Акции протеста вызваны столкновениями между ополченцами из штата Афар и жителями города Гарба-Исса, расположенного в Ситти. Ополченцы вошли в Ситти для поддержки федеральных войск, которые пытаются не допустить захвата повстанцами, подчиняющимся Народному фронту освобождения Тыграя (НФОТ), автомобильной трассы Аддис-Абеба - Джибути, которая проходит вблизи железной дороги. Как передало Agence France-Presse, за последние несколько дней повстанцы из Тыграя провели на территории штата Афар боевые операции с целью перерезать данную автостраду. Сейчас бои ведутся в районе города Милле, где находится важнейшая автомобильная развязка. Командующий повстанческими силами Тыграя Цадкан Гебретенсе заявил, что поставлена цель захватить часть автотрассы Аддис-Абеба - Джибути с тем, чтобы гуманитарные грузы могли напрямую поступать из портов Джибути в Тыграй. Согласно имеющейся информации, пока отрядам НФОТ не удалось установить контроль над Милле.

В минувшую пятницу правительство штата Афар призвало население "взять в руки оружие для защиты своей земли" от отрядов НФОТ. Власти другого эфиопского штата - Амхара, который также граничит со штатом Тыграй, объявили 25 июля всеобщую мобилизацию для противостояния повстанческим силам НФОТ. Между штатами Амхара и Тыграй есть территориальные споры.

Военная операция федеральных войск началась в Тыграе 4 ноября прошлого года после того, как мятежники из НФОТ напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием столицы Тыграя Мэкэле федеральными войсками и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическим объектами штата.

Однако 18 июня отряды НФОТ начали операции против находящихся в Тыграе федеральных войск. Им удалось 28 июня войти в Мэкэле и взять его под полный контроль. В последующие дни ими были взяты еще несколько крупных городов Тыграя. Основные федеральные войска Эфиопии отошли из Тыграя на территорию штатов Амхара и Афар. Правительство Эфиопии ввело с 28 июня в штате Тыграй одностороннее прекращение огня по гуманитарным причинами и без всяких условий. В свою очередь руководство НФОТ заявило, что перенесет боевые действия на территорию Эритреи и соседних штатов Эфиопии, если этого потребуют военные обстоятельства.