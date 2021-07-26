Более 300 уголовных дел о нарушении закона в интернете возбудили в 2021 году в Белоруссии

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Органы прокуратуры Белоруссии в этом году возбудили более 300 уголовных дел о распространении в интернете недостоверной, в том числе экстремистской информации. Об этом заявил в понедельник генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в интервью программе "Разговор у президента" на телеканале "Беларусь - 1".

"Мы буквально каждый день мониторим интернет-пространство. При наличии малейших признаков, связанных с тем, что нарушаются требования законодательства по освещению в СМИ различных фактов, событий, мы немедленно реагируем. Если мы выявляем признаки преступления, то немедленно возбуждаем уголовные дела. По результатам мониторинга, проведенного в этом году, прокурорами возбуждено более 300 таких уголовных дел", - отметил генпрокурор.

Швед считает важным направлением "всего правоохранительного блока и прокуроров в том числе" реагирование "на различные информационные ресурсы, которые распространяют экстремистскую, недостоверную информацию и используются для дестабилизации обстановки". "Прокурорами на сегодняшний день уже заявлено более 50 исков с тем, чтобы запретить деятельность (интернет-ресурсов). И все эти иски реализованы", - сообщил генеральный прокурор Белоруссии.