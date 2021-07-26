Турция не намерена принимать новую волну мигрантов из-за ситуации в Афганистане

АНКАРА, 26 июля. /ТАСС/. Турция не намерена брать на себя международные обязательства других стран и принимать новую волну мигрантов после обострения ситуации в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя МИД Турции Танжу Бильгича.

"Мы с удивлением встретили заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца, который назвал Турцию "наиболее подходящим местом" для афганских беженцев, - подчеркнул дипломат. - Турция ни в коем случае не возьмет на себя международные обязательства третьих стран и не будет принимать новую волну миграции. Мы сообщаем об этом нашим партнерам на всех уровнях, отмечая, что Турция не станет пограничником ЕС или лагерем для тех, кто просит убежище".

Ранее Курц в интервью газете Bild выразил мнение, что беженцам из Афганистана необходимо бежать либо в безопасные районы своей страны, либо в Турцию. По мнению австрийского канцлера, такой вариант будет лучше, чем пытаться найти убежище в Австрии, Германии или Швеции.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью странами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.