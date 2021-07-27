Лидер ТРСК заявил о праве турок-киприотов на компенсацию за оставленную ими собственность

НИКОСИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар считает, что те турки-киприоты, которые вынуждены были оставить свою собственность на греческом юге Кипра, должны обладать правом на такую же компенсацию, какую турко-кипрская сторона предоставляет греко-кипрским собственникам в Вароше. Об этом он заявил после встречи в понедельник с бывшим председателем Турко-кипрского фонда религиозных пожертвований (Evkaf) Танером Дервишем.

Лидер турок-киприотов подчеркнул, что законы и конституция ТРСК предоставляют такое право. "Это ответственность государства, потому что некоторым туркам-киприотам, которые оставили собственность на юге, не была выплачена компенсация", - отметил Татар.

По его словам, созданная на севере Кипра Комиссия по вопросам недвижимости признана в международном праве и выполняет важную функцию, которая заключается в рассмотрении поданных заявлений. "Те, у кого есть законные права собственности, должны связаться с этой комиссией", - сказал глава непризнанного мировым сообществом государства.

Он добавил, что статус 3,5% территории Вароши изменился, и что у "бывших жителей" есть право вернуться к управлению своим имуществом. Он также подчеркнул, что предпринимаемые в Вароше действия будут продолжать отвечать интересам тех турок-киприотов, которые не могут получить компенсацию за оставленную ими недвижимость на юге острова.

Премьер-министр ТРСК Эрсан Санер совершил в понедельник инспекционную поездку в Варошу, во время которой сообщил о том, что демилитаризованная зона бывшего курорта, которую армия Турции передала в управление гражданской турко-кипрской администрации, состоит из 496 участков земли с расположенными на них объектами недвижимости. Он также сказал, что в Комиссию по вопросам недвижимости с запросами об обмене или возвращении своей собственности, расположенной на переданном турко-кипрским властям участке в Вароше, или же о получении за нее компенсации обратились 36 человек. Эта цифра соответствует той, которую 21 июля сообщила газета Kibris Postasi, а это значит, что в самые последние дни новых запросов в эту комиссию от греков-киприотов не поступало.

Попытки изменения статуса части Вароши

20 июля Эрсин Татар на военном параде в турецкой части Никосии заявил, что 3,5% закрытой территории Вароши будет демилитаризовано и выделено в пользование собственников, включая греков-киприотов, если последние обратятся с соответствующей просьбой в Комиссию по вопросам недвижимости. Присутствовавший на параде президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал это решение, заявив, что оно будет выгодно всем сторонам.

Речь шла об открытии в Вароше участка площадью 174 тыс. кв. м, который застроен в основном частными домами. 21 июля, то есть на следующий день после заявления Татара, Национальный совет Республики Кипр призвал греко-кипрских владельцев недвижимости в Вароше воздержаться от предложения турко-кипрской стороны и не возвращаться к управлению своей собственностью в этом курортном районе города Фамагуста.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 1984 года, Вароша, которая расположена в нейтральной зоне острова, должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных в 1974 году. Возвращения находящейся в основном под контролем войск Турции Вароши под контроль миротворцев ООН требует резолюция СБ ООН от 1992 года.

Как подчеркнула 22 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не поддерживает одностороннее изменение статуса вышеупомянутой части Вароши. По ее словам, МИД РФ считает "недопустимыми любые односторонние действия, которые идут вразрез с ранее принятыми резолюциями СБ ООН и создают сложности для возобновления переговорного процесса".

23 июля Совет Безопасности ООН на заседании в пятницу принял заявление председателя с осуждением новой позиции Турции и турко-кипрских властей по кварталу Вароша и призвал к ее пересмотру.