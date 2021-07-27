Маккарти заявил, что Пелоси "сломала Конгресс" решениями по изучению штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси нарушила нормы и традиции работы американской законодательной ветви власти своими решениями относительно порядка расследования обстоятельств январского штурма Капитолия. Такое мнение выразил лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.

Комментируя в Белом доме в беседе с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, отказ Пелоси ввести двух республиканцев в состав созданного в нижней палате Конгресса специального комитета по изучению обстоятельств несанкционированного вторжения в Капитолий 6 января, Маккарти назвал это решение беспрецедентным. "В истории Конгресса спикер никогда такого не делал <...>. Она сломала Конгресс. И это превращает весь комитет в подлог. Исход [его работы] предрешен. До причин [произошедшего 6 января] не доберутся", - убежден руководитель фракции республиканцев в Палате представителей.

На просьбу уточнить, несправедливы ли, в его представлении, подобные решения Пелоси, Маккарти ответил утвердительно. При этом он выразил мнение, что так, скорее всего, считают и практически все его сограждане независимо от партийной принадлежности. "Нет, не [просто] в моем представлении. Вероятно, в представлении всех американцев", - заявил по этому поводу законодатель.

"Республиканцы Пелоси"

Он отверг замечание, что некоторые республиканцы высказываются за сотрудничество в рамках упомянутого спецкомитета с демократами. "Неужели?! Кто? Адам [Кинзингер] и Лиз [Чейни]? Разве они не республиканцы Пелоси?" - спросил Маккарти.

Адам Кинзингер и Лиз Чейни являются членами Палаты представителей из числа республиканцев. Пелоси, пользуясь своими полномочиями, ввела обоих в состав спецкомитета. На прошлой неделе она отвергла предложение Маккарти включить в состав комитета конгрессменов-республиканцев Джима Джордана и Джима Бэнкса. Оба они, в отличие от Кинзингера и Чейни, входят в число активных сторонников предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа.

Маккарти не уточнил, примет ли руководство Республиканской партии в свете объявления Пелоси какие-то решения относительно Чейни и Кинзингера. "Посмотрим", - лаконично ответил на вопросы на эту тему лидер фракции.

Кроме того, он подтвердил, что контактировал недавно с Трампом. "Я не говорил о 6 января, но я беседовал с [бывшим] президентом", - отметил законодатель.

Он также выразил полную уверенность в том, что Пелоси отказалась включать Джордана в состав комитета "по политическим соображениям" и пообещал, что республиканцы будут проводить "собственные слушания", посвященные изучению событий в Вашингтоне 6 января. При этом Маккарти предположил, что одним из "двух основных вопросов" является выяснение того, почему компетентные органы США и Национальная гвардия оказались "так плохо подготовлены" к пресечению январских беспорядков на Капитолийском холме. Следует прежде всего определить, почему Национальная гвардия не пришла своевременно на помощь полиции Капитолия, полагает Маккарти. По его словам, некоторые утверждают, что Пелоси была причастна к тому, что Нацгвардия не могла подключиться сразу.

От комиссии к комитету

Инициативу, предусматривающую создание спецкомитета, Палата представителей одобрила в конце июня. Только двое из 211 республиканцев нижней палаты Конгресса проголосовали за создание этого органа - Лиз Чейни и Адам Кинзингер. Оба они входили в группу из 10 республиканцев Палаты представителей, голосовавших в январе за импичмент Трампа.

Предполагалось, что в состав спецкомитета войдут 13 конгрессменов от обеих партий. Пятерых должен был предложить Маккарти, а остальных, включая председателя комитета, - Пелоси. Она имеет право отказать Маккарти в его кандидатурах и решить, кто войдет в окончательный состав комитета, который получит полномочия вызывать повесткой свидетелей на свои слушания.

В мае Палата представителей высказалась за формирование независимой комиссии при Конгрессе по расследованию январских беспорядков. Тогда к одобрившим предложение демократам присоединились 35 республиканцев. Однако в Сенате Конгресса это предложение заблокировали республиканцы. В связи с этим Пелоси выдвинула идею создания спецкомитета в нижней палате.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.