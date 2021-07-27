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США ввели ограничения на полеты над Афганистаном из-за ситуации с безопасностью

Федеральное управление гражданской авиации запретило полеты ниже 8-километровой отметки, ссылаясь на риски, "вызванные экстремистской или военной деятельностью"

ТАСС, 27 июля. Федеральное управление гражданской авиации США объявило в понедельник о введении новых ограничений на полеты над территорией Афганистана для американских авиакомпаний в связи с изменением обстановки в сфере безопасности в регионе. Оно, в частности, запретило полеты ниже 8-километровой отметки, ссылаясь на риски, "вызванные экстремистской или военной деятельностью".

"Полеты на высоте менее 26 тыс. футов (свыше 7 900 м) запрещены в кабульской зоне воздушной ответственности, в которую входит почти вся территория Афганистана, за исключением рейсов в [столичный] международный аэропорт имени Хамида Карзая", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что ограничительные меры не коснутся военных операций США.

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