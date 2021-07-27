Блинкен заявил президенту Туниса о важности соблюдения демократических принципов

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Туниса Каисом Саидом указал на необходимость придерживаться демократических принципов в связи с ростом напряженности в североафриканской стране. Как отмечается в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Госдепартамента, в Вашингтоне продолжат следить за развитием событий.

"Госсекретарь призвал президента Саида уважать демократические принципы и права человека, лежащие в основе управления в Тунисе. Госсекретарь призвал поддерживать открытый диалог со всеми политическими игроками и народом страны", - говорится в тексте.

Ранее глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что тунисские политические силы должны "избегать любых действий, которые могут подавить демократические обсуждения и привести к насилию".

25 июля Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены армейские подразделения. 26 июля Саид издал указ об увольнении министра национальной обороны Брахима Бертаджи и исполняющей обязанности министра юстиции Хасны бен Слимани. Он принял такие решения после того, как в воскресенье в ряде крупных городов состоялись манифестации, участники которых требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.